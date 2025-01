« ‍Vous ne valez rien ‍», Rennes agressé au Roazhon Park

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

En crise après les dernières défaites contre l’OM et Troyes, le Stade Rennais est mis sous pression par ses supporters à l’occasion du derby breton face au Stade Brestois au Roazhon Park ce samedi soir.

Les joueurs du Stade Rennais, qui jouent actuellement face à Brest leur match de la 18e journée de Ligue 1, sont sous pression. Battus par l’OM puis Troyes ces derniers jours, les hommes de Jorge Sampaoli excèdent leurs supporters, qui ne sont pourtant pas parmi les plus vindicatifs de France de manière générale. La preuve, le public du Roazhon Park a donné le ton dès l’échauffement des joueurs avec une banderole sans équivoque comme on en voit rarement dans l’enceinte des Rouge et Noir. « Vous ne valez rien, pas même notre soutien » pouvait-on lire dans les travées du Roazhon Park à quelques minutes du coup d’envoi. Que dire par ailleurs de l’accueil réservé aux joueurs par les supporters au moment de l’entrée des deux équipes sur le terrain puisque la musique traditionnelle bretonne était recouverte de sifflets. De quoi mettre les joueurs face à leurs responsabilités alors qu’avant ce match, l’équipe de Jorge Sampaoli n’a qu’un point d’avance sur le premier relégable.