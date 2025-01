Brice Samba signe à Rennes jusqu'en 2029 (officiel)

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a officialisé la signature de Brice Samba, qui jouait au RC Lens. Le gardien de but international tricolore s'est engagé jusqu'en 2029 avec le club breton.

Arrivé ce matin en Bretagne, Brice Samba n'a pas perdu de temps, puisque le gardien de but s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais au lendemain de l'annonce de la signature de Pau Lopez à Lens. « C’est une satisfaction parce que je désirais rejoindre le Stade Rennais. Je suis soulagé d’être arrivé pour rencontrer mes nouveaux coéquipiers et commencer à m’entraîner. Je rejoins un club fort, stable, reconnu. Le peuple breton est un peuple fier et fort, c’est gratifiant d’arriver à Rennes. J’ai régulièrement joué face au SRFC en étant jeune et je suis venu souvent au Roazhon Park en Ligue 1. J’y ai vécu des matchs très compliqués (sourire) et j’ai hâte de découvrir les supporters. Je veux être un maximum décisif, c’est ce qui m’a emmené en Équipe de France et j’espère continuer sur cette lancée. C’est aussi un grand plaisir de retrouver Seko, on s’est beaucoup appelé récemment. J’ai évidemment hâte de renouer notre lien, ça a fait notre force auparavant et pouvoir répéter ce qu’on a pu faire ce serait extraordinaire », a confié Brice Samba sur le site officiel du Stade Rennais.

Héritier d'une forte lignée, à son tour de nous faire vibrer. 🧤



𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿. pic.twitter.com/xYTIgTaz2Y — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 8, 2025

Du côté des dirigeants rennais, on est bien sûr heureux de cette opération, laquelle a traîné un peu en raison de divergences avec le RC Lens. « Pour le Stade Rennais, c’est une fierté d’accueillir Brice. Au-delà du joueur et de son statut d’international, son état d’esprit orienté vers la performance et la victoire est un atout supplémentaire pour le club. Son leadership naturel, son expérience et son talent contribueront à développer nos ambitions. Joueurs, staffs et salariés, nous sommes ravis de voir Brice rejoindre les Rouge et Noir », a confié Arnaud Pouilles, le président exécutif du club breton.