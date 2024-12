Au tour de Gradit, Rennes poursuit son projet Lens

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Très actif cet hiver, le Stade Rennais a un faible pour les (anciens) joueurs du Racing Club de Lens. Le club breton devrait finaliser les arrivées de Brice Samba et de Seko Fofana, avant de s’attaquer au défenseur central Jonathan Gradit, en plein doute sur sa situation chez les Sang et Or.

Grâce aux moyens mis à disposition par l’actionnaire François Pinault, Rennes va frapper fort cet hiver. L’actuel 12e de Ligue 1 compte bien renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli pour enfin s’installer en première partie de tableau. Dans l’esprit de la direction, une remontée passera forcément par l’ajout de valeurs sûres. Le pensionnaire du Roazhon Park va effectivement s’offrir le gardien du Racing Club de Lens Brice Samba pour 14 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout.

Seko Fofana arrive à Rennes, merci Sampaoli https://t.co/g94yZmzbaN — Foot01.com (@Foot01_com) December 28, 2024

Sauf contretemps, le Stade Rennais devrait également recruter le milieu d’Al-Nassr (actuellement prêté à Al-Ettifaq) Seko Fofana. Montant de l’opération : environ 20 millions d’euros. Encore un gros coup pour le président Arnaud Pouille qui a convaincu l’international ivoirien de revoir son salaire saoudien à la baisse. Il faut dire que le dirigeant possède un avantage important. En tant qu’ancien directeur général du Racing Club de Lens, il est plus facile de négocier avec ses anciens joueurs. On n’est donc pas surpris d’apprendre que Rennes s’intéresse à un troisième joueur en réussite chez les Sang et Or.

Gradit en pleine réflexion

D’après une information confirmée par Foot Mercato, le SRFC se verrait bien attirer le défenseur central Jonathan Gradit. Les Rennais doivent seulement dégraisser leur secteur défensif, avec un possible départ de Christopher Wooh, avant d’entamer les négociations. De son côté, Jonathan Gradit s’interroge sur sa situation à Lens après ses trois matchs récemment passés sur le banc des remplaçants. L’ex-Caennais ne se précipitera pas dans la mesure où ses concurrents Kevin Danso et Abdukodir Khusanov pourraient partir cet hiver.