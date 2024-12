Rennes ‍: Un départ inattendu, Sampaoli déjà trahi

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Au moment de négocier sa récente nomination à Rennes, Jorge Sampaoli avait obtenu des garanties sur le recrutement cet hiver. Mais dans le sens des départs, le nouvel entraîneur des Rouge et Noir pourrait perdre un attaquant important de son effectif.

Pour le Stade Rennais, la nette victoire face à l’AS Saint-Etienne (5-0) samedi représente un grand soulagement. Le club breton restait sur trois défaites consécutives, d’où la 12e place actuellement occupée en Ligue 1, avec seulement deux petits points d’avance sur le barragiste havrais. Autant dire que les Rouge et Noir ne sont pas en position de regarder vers le haut du classement. Avant de penser à la course à l’Europe, des recrues seront probablement nécessaires pendant le mercato hivernal. Jorge Sampaoli était déjà parvenu à la même conclusion avant de débarquer.

Sampaoli privé de Gouiri ?

Ce lundi, RMC nous apprenait que le nouvel entraîneur du Stade Rennais avait négocié des garanties sur le recrutement. L’Argentin attend au moins un renfort par ligne et ne s’interdit pas de pousser des indésirables vers la sortie. En revanche, le tacticien n’a pas envisagé la possibilité de perdre un élément important de son effectif. L’hypothèse n’est pourtant pas à exclure si l’on en croit l’information relayée par Fennec Football. D’après le site spécialisé, Amine Gouiri pourrait quitter Rennes pour le RB Leipzig. La source parle d’un possible accord entre toutes les parties concernées, mais sans donner de chiffres sur l’opération.

Il faudra évidemment attendre confirmation. Mais il s’agirait d’un coup dur pour Jorge Sampaoli. Par son profil, et même s’il ne réalise pas un excellent début de saison, l’attaquant polyvalent correspond à la philosophie de jeu de son nouveau coach. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais semblait d’ailleurs enthousiaste après le succès obtenu le week-end dernier, avec un but à la clé. « Un effet Sampaoli ? On verra sur la durée mais il nous dit de jouer, de prendre du plaisir. C'est vrai qu'on a une base tactique très cohérente, il faut bonifier tout ça », réagissait Amine Gouiri, que Rennes avait recruté pour 28 millions d’euros en 2022.