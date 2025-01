Urgence à Rennes, deux joueurs attendus pour éviter le fiasco

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

En s'inclinant contre Brest, le Stade Rennais s'est mis en grand danger avant de se déplacer samedi à Monaco. Pour éviter le pire, le club breton veut encore frapper au mercato d'hiver.

Avec une seule victoire en cinq matchs, Rennes se rapproche de plus en plus dangereusement de la zone rouge, et pourrait même basculer dans l'enfer de la zone de relégation en cas de défaite le week-end prochain à Monaco. Malgré les efforts faits par les dirigeants bretons, rien ne va plus du côté du Roazhon Park, et l'effet Jorge Sampaoli n'a pas réellement les résultats escomptés. Après avoir fait signer Brice Samba et Seiko Fofana, qui ne brillent pas pour l'instant, le Stade Rennais va devoir encore se renforcer d'ici au 3 février prochain, date de la fin du mercato d'hiver. Ouest-France le confirme, deux nouveaux joueurs sont attendus d'urgence afin de donner à l'entraîneur argentin des solutions supplémentaires pour éviter ce qui serait une catastrophe industrielle compte tenu des investissements faits par la famille Pinault.

Rennes veut vite signer deux nouveaux joueurs

Le SRFC s'incline face à Brest. Revers 2-1 malgré de nombreuses occasions en faveur des Rouge et Noir.



≡ #SRFCSB29 1-2 pic.twitter.com/oYZVJV9hzq — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 18, 2025

Guillaume Lainé, qui suit l'actualité du Stade Rennais pour le compte du quotidien régional, confirme que les dirigeants veulent rapidement apporter encore du sang neuf dans le vestiaire de Jorge Sampaoli. « À cinq ou à quatre derrière, installer un milieu à trois avec Fofana, Matusiwa et James (en attendant une autre recrue dans ce secteur) semble déjà évident. Devant, un renfort est aussi attendu, pour venir secourir Kalimuendo et Blas, les solutions préférentielles. Quel chantier… », fait remarquer le journaliste de Ouest-France. Il faut cependant que le Stade Rennais ne se trompe pas sur ces deux renforts, car depuis l'été dernier on ne peut pas réellement dire que le club breton fait des choix judicieux lors des périodes de transferts. Du côté des propriétaires de Rennes, on attend que tout le monde se reprenne, sinon des têtes pourraient encore tomber.