Kazeem Olaigbe et un attaquant surprise arrivent à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Le Stade Rennais s’active pour compenser dans la dernière ligne droite du mercato le départ d’Amine Gouiri à Marseille. Deux renforts sont espérés en Bretagne dans le secteur offensif d’ici lundi soir.

En déficit de solutions dans le secteur offensif ces dernières semaines, le Stade Rennais doit absolument se renforcer d’ici la fin du mercato ce lundi soir. Un constat plus valable que jamais après le départ à l’Olympique de Marseille de son attaquant Amine Gouiri, vendu pour près de 20 millions d’euros. La direction rennaise ainsi que le nouvel entraîneur Habib Beye ont conscience de la situation et s’activent pour recruter au moins deux attaquants. A en croire les informations du journal Ouest France, Kazeem Olaigbe sera l’un des renforts tant attendu par le club breton en attaque.

RDV téléphonique prévu aujourd'hui entre Rennes, Musa Al-Taamari et ses agents. Le SRFC va tenter de convaincre l'ailier jordanien…

Un accord a quasiment été trouvé entre l’ailier de 22 ans, Rennes et le Cercle Bruges pour un transfert qui devrait avoisiner les 5 millions d’euros bonus compris. Un premier renfort qui en appelle d’autres car le journal local affirme qu’un « autre attaquant pourrait débarquer d’ici lundi à Rennes ». Les pistes se multiplient et on ignore pour l’instant qui va rallier l’effectif d’Habib Beye. Ce pourrait être Musa Al-Tamari de Montpellier. Foot Mercato nous apprend qu’un rendez-vous téléphonique est prévu ce samedi entre le joueur, ses agents et la direction du Stade Rennais.

Olaigbe arrive, Al-Tamari hésite

« Le joueur est en pleine hésitation » selon le média spécialisé, qui explique qu’Al-Tamari était plus chaud à l’idée de venir à Rennes lorsque Jorge Sampaoli était en poste. L’actuel 16e de Ligue 1 va donc devoir sortir les rames pour convaincre le Jordanien, tout en activant un plan B dans le même temps dans le cas où il viendrait finalement à refuser de rejoindre le Stade Rennais en ce début du mois de février. Les discussions vont en tout cas se poursuivre avec l’objectif pour les pensionnaires du Roazhon Park de finaliser deux arrivées en attaque au plus vite.