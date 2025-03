Rennes ‍: 10 millions dans le vent, il s'en va

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Régulièrement aligné en début de saison, Mikayil Faye a progressivement perdu sa place dans le projet du Stade Rennais. Désormais loin de faire partie des plans d’Habib Beye, l’ancien joueur du Barça quittera la Bretagne en fin de saison.

C’est avec l’étiquette de très gros espoir que Mikayil Faye est arrivé l’été dernier au Stade Rennais. Le club breton a dépensé la modique somme de 10 millions d’euros pour se l’offrir, à un moment où la concurrence était particulièrement vive sur le dossier. Pour tenter de rapidement le faire progresser, Julien Stéphan lui avait immédiatement donné une place de choix dans sa formation. Mais avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, le latéral gauche sénégalais a progressivement perdu sa place dans le groupe. S’il pensait pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu avec la récente nomination d’Habib Beye au poste d’entraineur, il n’en est finalement rien. Une situation qui ne peut pas durer pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Faye ne joue plus, il doit aller ailleurs

Cette recrue de Rennes disparait avec une stat honteuse https://t.co/U4bNTNZUjY — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

Ses minutes de jeu glanées ces dernières semaines pourraient presque se compter sur les doigts d’une main. Hormis quelque 25 minutes passées sur la pelouse du Roazhon Park face au RC Strasbourg le 2 février dernier, Mikayil Faye n’est plus du tout utilisé depuis le 3 janvier 2025 et une défaite à Nice. C'est dans ce contexte que le média Jeunes Footeux révèle que ses représentants travaillent activement pour lui trouver une porte de sortie. Il n’y a donc plus aucune chance que le latéral gauche sénégalais reste au Stade Rennais une fois la saison terminée. Quant à eux, les dirigeants bretons chercheront à limiter les dégâts en le revendant rapidement, alors que sa cote est toujours bloquée à 10 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Plusieurs clubs, dont les noms n’ont pas filtré hormis celui du Bayer Leverkusen, sont intéressés. L’été prochain sera donc chaud pour Mikayil Faye.