Rennes recrute d'urgence un joueur visé par l'OM ‍!

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Pour éviter une déconvenue majeure en fin de saison avec une éventuelle relégation en Ligue 2, le Stade Rennais veut continuer à profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En ligne de mire, Reda Belahyane (20 ans, Hellas Vérone), pour remplacer Baptiste Santamaria.

La tension est de plus en plus palpable autour du Stade Rennais. Le club breton et tous ses supporters ne s’attendaient certainement pas à se retrouver dans une telle position à la mi-saison. Actuellement barragistes avec seulement 2 points d’avance sur Montpellier, le premier relégable, les Rennais sont en grand danger. L’été dernier, la direction de l’écurie bretonne recrutait pour près de 80 millions d’euros. Toutefois, trois de ses recrues ont été poussées vers la sortie à peine quelques mois plus tard (Jota, Meister et Gronbaek). Sous Jorge Sampaoli, venu remplacer Julien Stéphan, les résultats sont encore pires avec deux victoires en Ligue 1 pour cinq défaites. Pour tenter de relancer la machine, la direction sportive cible un jeune talent marocain. De quoi enfin remplacer Baptiste Santamaria.

Reda Belahyane, le futur 6 de Rennes ?

Rennes : 8 millions d'euros pour une pépite du football français https://t.co/TI9otQNTBb — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

A en croire les informations rapportées par Ouest-France, le Stade Rennais s’intéresse de près à Reda Belahyane. Le milieu de terrain défensif de 20 ans, qui évolue cette saison au Hellas Vérone, fait partie des dossiers jugés très sérieux par le quotidien régional. Formé à l’OGC Nice, le natif d’Aubervilliers ne compte que 8 rencontres disputées en Ligue 1 lors de la dernière saison avant son départ en Italie pour seulement 500 000 euros en janvier 2024. Aujourd’hui évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Reda Belahyane pourrait rapporter gros au club qui l’emploie depuis seulement un an.

Cette saison, il est d’ailleurs un titulaire indiscutable à Vérone, ce qui avait également attiré l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'étant intéressé à Belahyane. Avec 21 rencontres de championnat disputées, il n’a manqué qu’une seule rencontre... à cause d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes. En clair, il sera difficile de le déloger, mais si la direction rennaise met le paquet, rien n’est impossible. Reda Belahyane fait aujourd'hui partie, comme Lucas Gourna-Douath, d'une liste de jeunes joueurs qui intéressent fortement le club breton. Quoi qu’il en soit, le Stade Rennais compte bien recruter un milieu défensif pour pallier le départ de Baptiste Santamaria à Nice.