Kevin Danso à Rennes, ça rebondit dans tous les sens

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Kevin Danso va quitter Lens dans les prochaines heures. Il reste à connaitre la destination. La Juventus a abandonné, il ne reste que Rennes et Wolverhampton à la lutte.

Très actif durant ce mercato, le RC Lens se prépare à perdre Kevin Danso. Déjà tout proche de la sortie l’été dernier avant que sa visite médicale à l’AS Roma n’échoue, le rugueux défenseur autrichien a plusieurs solutions devant lui. La bataille fait rage dans les négociations, alors que son transfert était bouclé l’été dernier pour Rome contre 25 millions d’euros. C’est le Stade Rennais qui est chaud pour récupérer celui qui culmine à 1,90 m, affirme le journaliste belge Sacha Tavolieri. Selon ce dernier, un accord est désormais proche d’être trouvé pour faire signer Danso en Bretagne.

Wolverhampton et Rennes à la lutte

🇦🇹 Le Stade Rennais continue de pousser sur le dossier Kevin Danso et s’approche d’un accord avec le #RCLens. Bientôt plus d’infos. #mercato #SRFC pic.twitter.com/WZ4H5SIoC2 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 1, 2025

Mais Rennes n’est pas seul sur le coup, puisque Wolverhampton est aussi passé à l’action. Foot Mercato affirme de son côté que le club anglais est en pole position dans ce dossier, avec un prêt qui se finalise, même si les conditions d’achat du joueur sont encore inconnues. Tout semble encore possible dans ce dossier, puisque Fabrizio Romano affirme que la Juventus a aussi fait une demande de prêt, mais que les Sang et Or n’étaient pas chauds sur ce principe. Ainsi, seul Rennes serait partant pour mettre du cash immédiatement, même si la somme pourrait au final être inférieure à celle mise dans l’option d’achat de Wolverhampton. De son côté, le défenseur central autrichien s’imagine bien en Premier League, même si rejoindre le 18e du championnat anglais ne fait pas forcément rêver. Néanmoins, Rennes n’est pas dans une position beaucoup plus avantageuse en Ligue 1 à l’heure actuelle.