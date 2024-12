Rennes ‍: Le miracle gallois de Jorge Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli avance enfin avec le Stade Rennais, et l'entraineur argentin a trouvé le milieu de terrain capable de porter les Rouge et Noir. La recrue galloise Jordan James a pris une autre dimension.

Si moribonds ces derniers temps, les Rennais ont déroulé leur meilleur football face à Saint-Etienne pour s’imposer 5-0 ce samedi. Un score un peu en trompe l’oeil puisque l’enchainement pénalty et carton rouge en première période a grandement facilité le travail du Stade Rennais. Mais cela reste très bon pour la confiance, et aussi riche d’enseignements pour Jorge Sampaoli. L’entraineur argentin avait surpris en titularisant Jordan James, rarement vu depuis le début de saison et pas forcément à son aise lorsqu’il entrait en jeu. Mais le Gallois a mis tout me monde d’accord. Sa faculté à être des deux côtés du terrain et son activité ont ravi l’ancien sélectionneur de l’Argentine.

Près de 100 ballons touchés pour James

« James a fait un grand match, on l’avait analysé précédemment avec la sélection galloise et j’ai vu le même joueur, même s’il est encore dans une période d’adaptation ici. Il a été l’un des meilleurs sur ce match et peut nous amener beaucoup », a souligné Jorge Sampaoli, qui a vu les joueurs rennais lui emboiter le pas. Amine Gouiri était même ravi de voir le joueur arrivé de Birmingham City pour 5 ME, enfin prendre son envol. « Depuis le début, on savait que c’était un très bon joueur. Là, il le démontre sur le terrain et il est récompensé », livre le Franco-Algérien dans les colonnes de Ouest-France. Avec quasiment 100 ballon s touchés, le Gallois est devenu en un match la plaque tournante des « Rouge et Noir » et il compte bien continuer à alimenter les joueurs offensifs pour permettre à Blas, Kalimueno et Gouiri de se régaler. Comme ce fut trop peu souvent le cas cette saison jusqu’à présent.