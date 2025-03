Beye l’annonce, Rennes ne s’est pas fait arnaquer

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le retour de Jérémy Jacquet à Rennes en plein mercato a provoqué beaucoup de moqueries cet hiver, car le club breton a du payer pour récupérer son propre joueur.

Déjà deux changements d’entraîneur à Rennes cette saison, avec les départs de Julien Stéphan puis de Jorge Sampaoli. C’est désormais Habib Beye qui est en charge et sa prise de pouvoir à la fin du mois de janvier a forcément généré beaucoup de mouvements. Il y en a toutefois un qui a surpris, c’est le retour au bercail de Jérémy Jacquet. Le défenseur central était prêté à Clermont, victime du mercato présumé costaud du club breton à son poste. Mais le Stade Rennais a préféré trouvé un accord pour payer la formation auvergnate et récupérer son joueur, quitte à provoquer quelques railleries pour cette manoeuvre inhabituelle et coûteuse.

Le PSG le surveille désormais

Le travail se poursuit à la Piv’ 👊 pic.twitter.com/Yp2cyKg5pZ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 28, 2025

Mais ce qui intéresse Habib Beye, c’est le rendement de son défenseur, et il n’est pas déçu par cela. Résultat, il félicite ses dirigeants d’avoir eu le courage de faire revenir Jérémy Jacquet. « Je ne suis pas surpris. Je me souviens d’il y a quelques semaines des commentaires sur le fait que le Stade rennais allait de nouveau payer le fait de ramener un joueur comme Jérémy Jacquet. La réalité c’est une très bonne chose que le club ait eu cet investissement sur un joueur avec une marge de progression énorme. Lorsqu’on le fait revenir, c’est qu’on est persuadés qu’il sera le joueur que vous voyez là, et dans quelques mois encore plus, un joueur qui va grandir. Il n’a que 19 ans. On est tout à fait confiants quand on va le chercher », a assuré Habib Beye en conférence de presse, à propos de l’international français des moins de 19 ans. Cette mise en avant en Ligue 1 est en tout cas très soudaine, mais réussie car le défenseur a été élu meilleur joueur du club au mois de février et est annoncé dans le viseur du PSG pour l’été prochain.