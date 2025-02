Une recrue surprise à Rennes, c’est une mauvaise nouvelle

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Incapable de s’imposer au Stade Rennais depuis son arrivée au club pour 15 millions d’euros, Fabian Rieder a été prêté avec option d’achat à Stuttgart l’été dernier. Mais l’international suisse va revenir en Bretagne.

Le potentiel du joueur fait peu de doute et pourtant, Fabian Rieder n’a jamais réussi à s’imposer au Stade Rennais. Recruté aux Young Boys de Berne en 2023 pour 15 millions d’euros, l’international suisse n’a jamais trouvé la régularité espérée en Bretagne. Résultat des courses, les dirigeants rennais ont fait le choix de le prêter avec option d’achat à Stuttgart en Bundesliga l’été dernier, avec l’espoir de le voir signer définitivement en Allemagne à la fin de la saison. Sa saison est néanmoins loin de convaincre tout le monde à Stuttgart, où il ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux de son entraîneur Sebastian Hoeness.

D’après les informations de Bild, il est d’ailleurs d’ores et déjà acté que Stuttgart ne lèvera pas l’option d’achat à 10 millions d’euros de Fabian Rieder à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour Rennes, qui passe donc à côté d’un joli chèque et qui va récupérer dans son effectif l’un de ses anciens indésirables. La question est maintenant de savoir qui sera l’entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine, et si ce dernier sera favorable à l’idée de conserver Fabian Rieder. L’international suisse devra en tout cas élever son niveau de jeu d'un cran s’il veut réussir à s’imposer en Bretagne. A 23 ans, l’impatience et la frustration commencent à se dégager de ce joueur au fort potentiel, dont les performances aux Young Boys avaient conquis tout le monde mais qui, depuis, n’a jamais réussi à retrouver un tel niveau de jeu au grand dam des dirigeants du Stade Rennais.