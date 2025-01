Rennes ‍: Transfert annulé pour Brice Samba

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Attendu à Rennes depuis une semaine désormais, Brice Samba ne rejoindra pas le club breton. Le coup de théâtre a eu lieu ce vendredi.

Le RC Lens a fait savoir à RMC qu’il annulait toutes les discussions, malgré l’importance et l’imminence de ce deal qui semblait bouclé. Même son entraineur Will Still avait confié un peu plus tôt dans la journée qu’il ne pouvait pas conserver dans son effectif un joueur qui avait fait la demande de quitter le club au mercato. Tout semblait donc en bonne voie, surtout que Lens avait fait le nécessaire pour faire signer Jean Butez en provenance d’Antwerp. Mais le club nordiste a décidé de hausser le ton brutalement ce vendredi en début de soirée, et a donc totalement annulé le départ de Brice Samba à Rennes.

🔄💣 INFO @RMCsport : #Lens décide d’annuler le transfert de Brice Samba ! Le club nordiste est prêt à laisser le gardien sur le banc lors de la deuxième partie de saison. Une décision forte du club nordiste face à « la politique de communication » de Rennes. #RMCLive #Mercato — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) January 3, 2025

Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses car selon la radio sportive, les dirigeants nordistes ont fait savoir à leur gardien qu’il pouvait très bien s’asseoir en tribunes pour tout le reste de la saison s’il n’acceptait pas cette décision. Pour expliquer cette mesure radicale, le RC Lens a mis en avant la « politique de communication » du Stade Rennais, sans préciser ce qui était reproché concrètement au club breton. Les dirigeants « Rouge et Noir » avaient fait savoir qu’il n’appréciaient pas de voir Lens temporiser dans ce transfert qui semblait bouclé, sous prétexte qu’ils n’avaient pas encore trouvé de remplaçant à Brice Samba. En tout cas, Rennes va donc devoir se trouver un nouveau portier, puisque Jorge Sampaoli ne compte absolument pas sur Steve Mandanda pour la deuxième partie de saison.