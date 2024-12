Rennes ‍: Sampaoli exige le départ de Mandanda pour Noël

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Les performances de Steve Mandanda sont bien en deçà des attentes de Jorge Sampaoli, qui souhaite changer de gardien dès le mercato hivernal au Stade Rennais comme le confirme Ouest France.

En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin prochain, Steve Mandanda pourrait bien vivre une fin d’aventure contrariée en Bretagne. L’arrivée de Jorge Sampaoli était un mauvais signal pour l’ancien capitaine de l’OM, qui avait perdu sa place à Marseille en raison du choix de l’entraîneur argentin d’installer Pau Lopez à sa place. Mais dans un Rennes en crise et en manque de leaders, le champion du monde 2018 semblait à l’abri… ce n’est pas le cas. Loin de là même, si l’on se fie aux informations du journal Ouest France, qui révèle dans son édition du jour qu’un point sera fait à Noël entre Steve Mandanda et l’état-major du Stade Rennais. Avec une tendance de plus en plus claire toutefois, celle de voir le gardien de 39 ans partir six mois avant la fin de son contrat ou tout du moins s’il reste, ne plus être titulaire.

Mandanda sur le déclin, Sampaoli a tranché

« Le capitaine du SRFC en est là, à constater l’impuissance de son équipe autant que la sienne. Avec des chiffres qui reviennent comme un boomerang : 60% d’arrêt, plus bas pourcentage des gardiens dans l’élite, son plus bas aussi en carrière. Moins de 70% de passes réussies, 15e rang du championnat » regrette le journal local dans son édition du jour. Des statistiques qui font arracher à Jorge Sampaoli le peu de cheveux qu’il lui reste. Déjà catégorique sur le gardien formé au Havre lors de son passage à Marseille en 2021-2022, le bouillant et volcanique technicien argentin n’a pas changé d’avis. Il souhaite recruter un nouveau gardien dès le mois de janvier, plus adapté à son jeu, plus jeune et il l’espère plus décisif. La question est maintenant de savoir si à 39 ans, le natif de Kinshasa tentera de rebondir ailleurs ou s’il mettra un terme à son immense carrière de joueur.