Rennes ‍: Mandanda déclassé devant tout le monde, Sampaoli sans pitié

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Les grandes manœuvres se poursuivent au Stade Rennais. Avec l’arrivée de Brice Samba et le déclassement de Steve Mandanda, Jorge Sampaoli a choisi son nouveau capitaine.

Depuis le 24 novembre 2023, Steve Mandanda portait le brassard de capitaine du Stade Rennais. Avec 553 matchs disputés dans l’élite du football français, l’iconique gardien de but de l’Olympique de Marseille puis de Rennes approche à grands pas de ses 40 printemps. Titulaire indiscutable et leader incontesté du vestiaire, il a vu sa position se fragiliser jour après jour avec l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc. Le récent recrutement de Brice Samba pour le remplacer au poste de gardien de but lui ferme définitivement les portes de l’équipe première. Du moins, en tant que titulaire. Son déclassement engendre logiquement un passage de flambeau concernant le brassard de capitaine.

Mandanda déclassé, Truffert lui succède

Franck Haise à Rennes, l'énorme surprise de 2025 https://t.co/EUs4YovHV9 — Foot01.com (@Foot01_com) January 10, 2025

Lors de sa dernière conférence de presse, en marge du choc face à l’Olympique de Marseille qui se profile, Jorge Sampaoli a pris le temps d’annoncer un nouveau capitaine pour le Stade Rennais. Steve Mandanda déclassé, c’est désormais Adrien Truffert qui portera le brassard.

« J’aime ceux qui montrent le chemin à suivre. Ceux qui parlent, pas trop. Le capitaine doit être choisi par les joueurs, pas par l’entraineur. Sinon, on me soupçonnera de choisir un joueur qui me raconte tout. J’ai toujours dit que le capitaine devait être choisi démocratiquement par ses coéquipiers. Des élections ? Non, quand je suis arrivé, les capitaines choisis en début d’année étaient Steve Mandanda, Baptiste Santamaria et Adrien Truffert. Donc, Adrien continuera. Hormis si le groupe manifeste autre chose », a déclaré l’entraineur argentin. Sauf revirement de situation au sein du groupe, le latéral gauche formé au Stade Rennais va bientôt être récompensé de son investissement au sein du club.