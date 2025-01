Rennes prêt à payer 25 millions pour Danso ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

A une semaine de la fin du mercato d'hiver, le Stade Rennais est décidé à frapper fort pour se renforcer afin d'éviter la catastrophe. Barragiste, le club breton se tourne encore vers Lens.

Oublié les rêves d'Europe, Rennes ne pense désormais qu'à une seule chose, éviter la relégation en Ligue 2. Seizième et barragiste, après la défaite contre Monaco, la formation dirigée par Jorge Sampaoli souhaite recruter plusieurs joueurs d'ici au 3 février, date de la fermeture du marché des transferts. Quelques semaines après avoir fait signer Brice Samba en provenance du RC Lens, les dirigeants rennais auraient déjà renoué le contact avec leurs homologues des Sang et Or afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de Kevin Danso, le défenseur central international autrichien. Et du côté du club nordiste, le départ de ce dernier n'est pas un sujet tabou, puisque ces dernières heures, les Lensois ont refusé une offre anglaise à hauteur de 22 millions d'euros, alors que Danso était favorable à un transfert vers la Premier League.

Rennes veut renforcer sa défense, Danso dans la cible

Le Stade Rennais fonce sur Danso de manière très sérieuse !! #RCLens #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 27, 2025

Cependant, le transfert de Khusanov à Manchester City, pour 50 millions d'euros, permet au RC Lens d'être moins dans l'urgence sur le plan financier, d'autant que le départ de ce dernier a été compensé par la venue, sous forme de prêt, de Juma Bah en provenance des Cityzens. Selon L'Equipe, le Stade Rennais n'a pas fait la moindre offre à Lens pour Danso, pour l'instant, mais Arnaud Pouille, le nouveau patron du club breton, a côtoyé le défenseur autrichien et cela pourrait contribuer à convaincre Danso de rejoindre Rennes d'ici à la fin du mercato. Cependant, le 16ᵉ de Ligue 1 doit également composer avec la concurrence de Stuttgart qui serait également venu aux renseignements concernant le défenseur lensois.