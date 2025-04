Habib Beye prolonge, Rennes lui confie une mission

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Successeur de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais, Habib Beye fait un excellent travail et sera prolongé au sein du club breton, qui lui témoigne une confiance totale dans l’optique de la saison prochaine.

Aux commandes du Stade Rennais depuis le début du mois de février, Habib Beye a parfaitement réussi ses premiers pas en Ligue 1. Avec cinq victoires et trois défaites contre Lens, le PSG et Lille, l’entraîneur du club breton a permis à son équipe de prendre de l’air au classement en remontant à la 12e place. La menace d’une relégation, bien présente à la fin de l’ère Jorge Sampaoli, a totalement disparu et Habib Beye sera récompensé pour cela. En effet, Foot Mercato confirme que l’ex-entraîneur du Red Star sera toujours à la tête de l’équipe la saison prochaine alors que son contrat va automatiquement être prolongé d’une année grâce au maintien en Ligue 1.

Le Stade Rennais est convaincu que Habib Beye est le coach idéal pour son projet, et il a d’ailleurs été demandé à l’ex-consultant de Canal+ de réfléchir au prochain mercato et au visage de son équipe pour la saison 2025-2026. Beye n’est donc plus du tout considéré comme un entraîneur intérimaire par ses dirigeants, mais bien comme un coach portant un projet à moyen terme, au moins pour la saison prochaine, avec un poids qui devrait être important sur le mercato à venir.

Un rôle central pour Beye à Rennes

Probable futur directeur sportif de Rennes, l’actuel dirigeant de Strasbourg, Loïc Désiré, serait aligné avec Arnaud Pouille sur la volonté de faire de Beye un élément central du projet rennais pour les mois à venir. Une belle récompense pour l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille et de la sélection sénégalaise, qui espère à présent terminer la saison le plus haut possible afin de démarrer la suivante avec une grande dose de confiance et d’optimisme qui doit permettre à Rennes de se battre de nouveau pour les places européennes à l’avenir. Ce sera en tout cas l’objectif qui fixé par le club à Habib Beye l’an prochain.