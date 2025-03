Rennes ose un coup génial à 35 ME en Ligue 1

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

L’été sera agité à Rennes, où le mercato devrait donner lieu à de nombreux changements au sein de l’effectif. Le club breton a notamment l’intention de se renforcer en attaque et a une cible de luxe dans le viseur.

A la lutte pour le maintien avant l’arrivée sur le banc d’Habib Beye, le Stade Rennais a évité la catastrophe. Le club breton sera bien en Ligue 1 la saison prochaine, mais il va falloir encore frapper fort lors du prochain mercato pour bâtir une équipe capable de se battre pour les places européennes en 2025-2026. Les dirigeants rennais en ont bien conscience, et de nombreux changements devraient être opérés. Même s’il n’est pas encore certain d’être prolongé, Habib Beye se projette déjà sur la suite et aimerait un projet essentiellement basé sur de jeunes joueurs français évoluant en Ligue 1.

Rennes prépare un transfert spectaculaire en Ligue 1 https://t.co/ScXOcit40U — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

Dans cette optique, le milieu Kévin Danois de l’AJ Auxerre lui a tapé dans l’oeil. Mais ce n’est pas tout. L’idée est aussi de renforcer le secteur offensif et à ce poste, Rennes souhaite frapper très fort. A en croire les informations du site Jeunes Footeux, l’actuel 12e de Ligue 1 rêve de faire venir Evann Guessand, brillant avec l’OGC Nice cette saison. La mission sera rude pour les dirigeants rennais, d’abord car le Gym ne réclame pas moins de 35 millions d’euros pour son international ivoirien, auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison.

Rennes rêve de faire venir Evann Guessand

Surtout, il faudra parvenir à convaincre Evann Guessand de quitter un club qui disputera probablement une coupe d’Europe et peut-être la Ligue des Champions la saison prochaine pour rejoindre Rennes, qui finira assurément en dehors des places européennes. La tâche sera donc difficile, raison pour laquelle les dirigeants bretons explorent d’autres pistes en parallèle. Le média cite le nom de Franjo Ivanovic, auteur de 16 buts et de 7 passes décisives avec l’Union Saint-Gilloise depuis le début de la saison. Une cible qui sera onéreuse, au moins 15 millions d’euros, mais qui apparaît plus réaliste que celle menant à Evann Guessand. Quoi qu’il en soit, Rennes veut se renforcer en attaque et à n’en pas douter, un nouveau buteur posera ses valises au Roazhon Park dans les mois à venir.