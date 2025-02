Le Rennes version Beye, c’est la folie même pour l’entraînement

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais va bien mieux depuis l'arrivée sur son banc d'Habib Beye. Les Bretons viennent d'enchainer deux victoires de suite en Ligue 1 qui font du bien pour le moral de tout le monde au club.

A Rennes, tout va un peu mieux depuis l'arrivée d'Habib Beye. Ce dernier a su donner un coup de fouet aux Bretons, qui sortent de deux succès de rang. Le dernier en date à Saint-Etienne est prometteur. Le chemin s'annonce encore long avant de pouvoir véritablement souffler mais les fans et observateurs du Stade Rennais se veulent confiants. Malgré son peu d'expérience au plus haut niveau, Habib Beye suscite l'intérêt. A tel point que le club rennais a décidé ce mercredi d'ouvrir au public la séance d'entraînement prévue à la Piverdière. Et les Bretons sont victimes de leur succès.

Habib Beye fait fort pour ses débuts avec le Stade Rennais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

Ces dernières heures, le Stade Rennais a en effet indiqué sur son compte X que toutes les places avaient trouvé preneur pour la séance des Rouge et Noir. Une belle ambiance sera donc de mise dès 10h30 mercredi. De quoi préparer avec confiance également la réception du LOSC dimanche prochain en Ligue 1. Ce sera le premier grand choc pour Habib Beye. Les Dogues restent de leur côté sur un revers surprenant à domicile face au Havre. Un troisième succès de rang pour le Stade Rennais pourrait changer pas mal de choses pour la suite de la saison en championnat. Pour rappel, le club breton est 12e avec 23 points au compteur. Le dernier marché des transferts hivernal semble avoir fait du bien avec de nouvelles recrues de qualité déterminées à remettre les pensionnaires du Roazhon Park sur le devant de la scène.