Rennes ‍: Le secret de Beye dévoilé, il y a du Klopp en lui

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le Stade Rennais a pris le meilleur sur l'AS Saint-Etienne. Habib Beye réussit ses grands débuts avec le club breton.

Le Stade Rennais va beaucoup mieux depuis la venue au club d'Habib Beye. L'ancien consultant de Canal+ et ses hommes ont enchainé un deuxième succès de suite face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche. L'apport de l'ancien joueur de l'OM se fait sentir et son groupe parait plus relâché. Habib Beye veut s'inspirer des meilleurs pour continuer d'aider le Stade Rennais dans sa mission remontée. Il souhaite notamment suivre les traces d'un certain Jürgen Klopp, qui a dans le passé donné des précieux conseils à Habib Beye.

Beye a retenu la leçon

Lors d'un débriefing sur le site du Stade Rennais, le technicien français a en effet indiqué concernant son homologue allemand : « J’ai rencontré un jour un immense entraîneur, Jürgen Klopp, qui m’avait dit qu’il faut infuser les joueurs. Je passe mon temps à parler à mes joueurs : faire des retours, une accolade, un conseil… Quand vous donnez de la confiance, on vous la rend. J’ai dit aux joueurs à la causerie que je n’accepterai pas qu’ils n’aient pas d’intentions, ils ont compris ce message et cela se matérialise sur le terrain.

L’identité du club est connue, quand je vois le match d’Adrien Truffert ce soir, en tant que capitaine, c’est ce qu’on doit être en tant qu’équipe. Voir des joueurs formés au club c’est bien. Pour moi c’est la méritocratie, ce ne sont pas les statuts. Nous ne nous priverons pas de joueurs qui représentent l’identité rennaise, nous devons revenir à cet équilibre ». Pour le moment, la méthode de Beye fonctionne très bien avec ses joueurs bretons. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le Stade Rennais sera aux prises avec le LOSC. Un premier choc de taille pour l'ancien Marseillais.