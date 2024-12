Rennes ‍: Steve Mandanda en grand danger

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Steve Mandanda était titulaire pour le deuxième match de Jorge Sampaoli sur le banc du Stade Rennais samedi après-midi, lors de la victoire contre l’ASSE. Mais l’ex-gardien de l’OM est sur la sellette.

Il y a deux ans, Jorge Sampaoli avait causé le départ de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille en reléguant sur le banc le champion du monde 2018. Le coach argentin estimait que le gardien de 39 ans était en décalage avec ce qu’il recherchait au poste de gardien de but et avait installé Pau Lopez dans les cages phocéennes, un choix discutable car l’Espagnol n’a jamais vraiment fait l’unanimité dans la cité phocéenne. Voilà que désormais, Steve Mandanda et Jorge Sampaoli se retrouvent à Rennes.

Dans un contexte où le club breton est en crise, le technicien de 64 ans s’est appuyé sur son expérimenté capitaine, titulaire à Lille et face à Saint-Etienne. Mais à plus long terme, Jorge Sampaoli n’envisage pas vraiment l’avenir avec le gardien formé au Havre si l’on se fie aux informations de Mohamed Toubache-Ter, lequel a dévoilé sur son compte X que le Stade Rennais était activement à la recherche d’un nouveau gardien. « Le Stade Rennais observe avec attention le marché des gardiens pour l’été prochain. Pour cet hiver, le club est à la recherche d’un attaquant de taille et d’un défenseur central expérimenté. Sampaoli désire aussi un 6 créateur ! Gerson ? » a publié sur son compte X le spécialiste du mercato.

Sampaoli favorable à un changement de gardien l'été prochain

Autant dire que si Steve Mandanda n’est pas menacé à très court terme, l’ancien gardien de Marseille pourrait de nouveau se retrouver contesté l’été prochain. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Kinshasa a peu de chances de se voir proposer une prolongation de contrat. Ce n’est en tout cas pas Jorge Sampaoli qui poussera dans ce sens? Reste maintenant à voir si dans les six mois à venir, l’homme aux 35 sélections avec l’Equipe de France parviendra à faire changer d’avis son volcanique entraîneur argentin.