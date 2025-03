Rennes ‍: Julien Stéphan balance ses vérités

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Limogé par les dirigeants rennais en novembre dernier, Julien Stéphan a évoqué la situation du club breton désormais entraîné par Habib Beye. L'occasion d'un bilan pour l'ancien coach du Stade Rennais.

Julien Stéphan n'est pas le plus bavard des entraîneurs, et il s'était fait discret depuis son licenciement par Rennes le 7 novembre dernier, suite à la défaite à Rennes et les 11 points pris en dix journées par son équipe. Remplacé par Jorge Sampaoli, le technicien français a ensuite assisté au limogeage de ce dernier alors que le club plongeait vers la zone rouge au classement de Ligue 1, puis à la nomination d'Habib Beye. Si le Stade Rennais a retrouvé des couleurs, la défaite à Lens a remis le doute dans les esprits. À présent consultant pour DAZN, Julien Stéphan s'est exprimé sur la situation actuelle de son ancien club, et il a plaidé la cause d'Habib Beye, estimant que ce dernier avait besoin de temps, les changements ayant été très nombreux et très rapides.

Rennes doit donner du temps à Habib Beye

🎙 | Le Stade Rennais vu par Julien Stéphan. 👀🧐



Regardez Dans la Zone en live : https://t.co/wj0vD8KOzI ! 👈 pic.twitter.com/34VwfVmjh3 — DAZN France (@DAZN_FR) March 16, 2025

Loin de s'en prendre frontalement aux dirigeants du Stade Rennais et d'avoir un discours revanchard, Julien Stéphan a fait un état des lieux lucides. « Dans ces moments-là, les torts sont souvent partagés. L’analyse sera faite par ceux qui ont les responsabilités en fin de saison pour savoir comment ils souhaitent réorganiser le projet. Mais, il y a eu beaucoup de changements à l’intersaison, de mémoire, il y a eu douze signatures avec énormément d’étrangers et de nationalités différents qui ne connaissaient pas la Ligue 1, donc ça demandait un temps d’adaptation. Une partie de ces joueurs sont partis, il y a eu un investissement important au mercato d’hiver, encore plus important que l’été dernier. Cela a de nouveau chamboulé l’effectif, sans parler des changements de staff. Maintenant il faut laisser Habib travailler avec son staff et les nouveaux joueurs. Il faut laisser du temps pour qu’il mette en plus des choses, mais cela ne se fait pas en deux ou trois mois, il faut du temps. Il ne faut pas imaginer que cela va se décanter en trois semaines. Je sais que dans le football, on n’a pas beaucoup de temps, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de changements et il faut laisser Habib bosser tranquillement », a prévenu l'ancien entraîneur du Stade Rennais.