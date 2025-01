Rennes ‍: Seko Fofana balaye cette sale rumeur

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Recrue phare de Rennes cet hiver, Seko Fofana n'arrive pas à avoir l'impact qu'il avait alors qu'il brillait à Lens. Le milieu de terrain dément être crâmé physiquement par son aventure en Arabie Saoudite.

Le mercato ambitieux réalisé l’été dernier puis cet hiver ne change absolument rien à la santé du Stade Rennais. La formation de Jorge Sampaoli continue de s’enfoncer dans la crise, et se retrouve au bord de la zone rouge, avec un déplacement à venir à Monaco et une Coupe de France déjà terminée. La colère des supporters se fait sentir et elle parait compréhensible tant le décalage entre les investissements et les beaux discours, et ce qui est montré sur le terrain, est palpable. Les arrivées de Brice Samba et Seko Fofana n’ont rien réglé. Il faut dire que l’ancien gardien de Lens ne rassure pas avec ses relances et ses sorties loin du but assez aléatoires, même si ses parades sur sa ligne ont permis d’éviter le pire. Pour l’international ivoirien, c’est un joueur à bout de souffle qui a signé, et cela se voit.

Fofana, Jorge Sampaoli ne l'aide pas

Peu satisfait de son poste, puisqu’il a été mis sur le côté faute de pouvoir tenir la route dans l’axe pour le moment, Fofana garde toutefois un discours positif et combattif. « J’ai moins de repères un cran plus haut sur le terrain, mais le coach a une tactique, des idées, ce sont des choses qu’il faut respecter. Je suis quelqu’un qui prend aussi ses responsabilités. Je ne vais pas me cacher derrière cela », a confié l’ancien métronome du RC Lens, qui a balayé la rumeur sur son état de forme catastrophique. « Je me sens bien depuis que je suis arrivé ici. Avant, j’étais en vacances, j’ai eu deux entraînements et j’ai joué face à Nice. Je ne suis pas à la rue physiquement. Il faut continuer à y croire. Je suis quelqu’un qui bataille tous les jours, et j’aime ce type d’épreuve, je suis persuadé qu’on va retourner les choses », a promis l’Eléphant ivoirien, persuadé que les choses vont finir par bien tourner pour un Stade Rennais qui se rapproche dangereusement de la zone dangereuse.