Un coup de génie à 9 millions, Rennes s’applaudit

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais voit l'avenir de Mathys Tel s'enflammer et cela fait le bonheur du comptable du club breton.

Tout au long de ce mois de janvier, le dossier sur l’avenir de Mathys Tel a évolué et il va connaitre son dénouement dans les prochains jours. Dans un premier temps, l’attaquant français ne souhaitait pas quitter le Bayern Munich. Mais en voyant que Vincent Kompany ne lui laissait même plus les miettes derrière Harry Kane, l’ancien rennais a changé d’avis et a commencé à écouter les offres pour un prêt de six mois, que son club souhaitait accepter. C’est ce qui a mis l’OM sur la piste de Tel notamment. Mais le discours a changé ces dernières heures, et le joueur a demandé à quitter définitivement la Bavière, ce que le club allemand a accepté à condition de recevoir une belle offre.

🚨🆕 Stade Rennes secured a variable sell-on clause of 10-15% for Mathys #Tel at the time.



“Variable” means that the longer Tel stays at Bayern, the lower the resale percentage becomes.



If Tel were to join Tottenham, Bayern would have to pay Stade Rennes between €6-9m,… pic.twitter.com/hdiFypxJVm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2025

Tottenham a proposé 60 millions d’euros, et le Bayern a accepté, même si cela Mathys Tel n’a pas encore accepté, et que d’autres clubs peuvent se manifester. Mais il y a un club qui se régale de voir cette surenchère, c’est le Stade Rennais. Les dirigeants bretons avaient en 2022 ajouté une clause de 10 à 15 % de revenus sur la revente de l’attaquant, variable en fonction du temps qu’il restait au Bayern Munich, dévoile Sky Deutschland. Un très bon calcul puisque Mathys Tel n’a pas vraiment fait une longue aventure en Allemagne, et pourrait permettre à Rennes de toucher pas loin du maximum possible de cette clause, à savoir une somme allant de 6 millions d’euros, jusqu’à 9 si tous les bonus sont activés. Sans compter le fait que le prix de 60 millions d’euros n’est pas encore définitif.