Rennes ‍: Sampaoli en veut plus, il fait une énorme demande

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais va mettre la main au portefeuille cet hiver pour se renforcer sur le marché des transferts. Jorge Sampaoli n'est pas satisfait de son effectif et a ciblé des postes à combler au plus vite.

Si le mercato hivernal n'a pas encore officiellement commencé, le Stade Rennais fait déjà parler de lui. Le club breton va en effet boucler les signatures de Seko Fofana et Brice Samba dans les prochaines heures. Mais les deux joueurs cités ne seront pas les seuls à venir renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin n'est pas satisfait de la qualité de son effectif et a fait des demandes claires à sa direction. Selon les informations de But Football Club, l'ancien entraineur de l'OM veut un nouvel attaquant. Un choix qui pourrait d'ailleurs mener au départ de certaines recrues estivales.

Sampaoli en veut encore plus pour son Stade Rennais

A noter que le média précise que le Stade Rennais veut, en plus d'un autre élément offensif qui n'a pas filtré, un milieu de terrain et un défenseur central. Les fans et observateurs des pensionnaires du Roazhon Park vont devoir se préparer à un hiver bouillant. Il faut dire que les Bretons ont vécu une première partie de saison chaotique. Après 15 matchs disputés, les hommes de Jorge Sampaoli ne sont que 12es. Bien loin des ambitions fixées en début de saison. Pour mener à bien ses objectifs, l'Argentin veut du lourd et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa nouvelle direction fait pour le moment ce qu'il faut pour répondre à ses attentes. Le Stade Rennais reprendra son chemin en Ligue 1 avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Nice le 3 janvier prochain. Avec ou sans recrues, c'est la question que beaucoup de monde se pose dans l'Ille-et-Vilaine.