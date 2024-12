Rennes à l'assaut d'une pépite tunisienne de 19 ans

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Avec un Jorge Sampaoli ambitieux, le Stade Rennais doit renforcer significativement son effectif au mercato. Les Bretons ont déniché un jeune ailier talentueux à Parme. Mais, il va falloir investir quelques millions d'euros dès janvier.

Avec Jorge Sampaoli, Rennes s'est remis à l'endroit. En perdition il y a quelques semaines avec plusieurs lourdes défaites subies, les Bretons ont gagné deux de leurs trois derniers matchs en Ligue 1. Néanmoins, la méthode de l'Argentin ne sera pas suffisante seule pour remettre les Rennais dans le haut du classement. 12e de Ligue 1, Rennes a besoin de nouveaux joueurs pour concurrencer les meilleures équipes dans la course à l'Europe. Un premier pas important a été réalisé en prenant contact avec Hakim Ziyech. Le Marocain serait un renfort expérimenté mais un peu de jeunesse ne fait pas de mal non plus. C'est pourquoi, la direction bretonne regarde du côté de Parme.

Anas Haj Mohamed, le bon coup à 4 ME ?

Le club promu en Serie A cette saison abrite en son sein Anas Haj Mohamed qui intéresse fortement Rennes selon la Gazzetta Express. International tunisien né en Italie, il n'a que 19 ans. Cependant, ses performances font parler de lui dans la Botte. C'est un joueur très technique, capable de déséquilibrer les défenses adverses. Buteur d'une superbe frappe contre la Lazio cette saison, il peut évoluer comme ailier mais aussi comme milieu offensif.

Le Stade Rennais voudrait recruter Anas Haj Mohamed le plus vite possible. Le jeune homme est sous contrat avec Parme jusqu'en juin 2026, ce qui n'incitera pas les Parmesans à l'offrir au rabais. La presse italienne le cote actuellement à 4 millions d'euros. Un prix qui reste abordable en janvier pour Rennes même si les grosses écuries italiennes ne vont pas tarder à se manifester.