Rennes réussit à éviter un énorme fiasco

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Recruté pour 15 millions d’euros en Norvège il y a six mois, Albert Grönbaek a déjà été mis à l’écart par le Stade Rennais. Le milieu offensif de 23 ans est attendu à Southampton et le club breton va limiter la casse.

L’été dernier, le Stade Rennais a totalement changé sa politique de recrutement sous l’impulsion de son nouveau directeur sportif Frederic Massara. Le club breton a misé sur plusieurs jeunes joueurs à l’étranger, une stratégie loin d’être gagnante au vu de la saison catastrophique réalisée jusqu’à présent par le club détenu par François-Henri Pinault. Symbole du nouveau recrutement de Rennes, Albert Grönbaek a été acheté 15 millions d’euros à Bodö/Glimt en Norvège. Et malgré des débuts prometteurs, le milieu offensif danois ne s’est jamais imposé au point d’être placé dans le loft depuis le début du mois de janvier.

Urgence à Rennes, deux joueurs attendus pour éviter le fiasco https://t.co/OSip1gpA5u — Foot01.com (@Foot01_com) January 20, 2025

Invité à se trouver un nouveau club, Albert Grönbaek est sur le point de quitter le Stade Rennais selon L’Equipe. Le quotidien national explique qu’un accord a été trouvé avec Southampton et que son départ sera officiel dans quelques jours. Toutes les parties sont optimistes pour boucler l’opération sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 15 millions d’euros selon Loïc Tanzi. A priori, cette option d’achat ne sera pas obligatoire, ce qui laisse planer une incertitude quant à l’avenir d’Albert Grönbaek.

Du côté de Rennes, on va donc espérer que le milieu de terrain danois brille chez l’actuelle lanterne rouge de la Premier League afin de convaincre les dirigeants britanniques de lever son option d’achat à la fin de la saison. Grönbaek devra être costaud pour tirer son épingle du jeu à Southampton, qui reste sur cinq défaites de suite en championnat et qui ne compte que six points en 22 matchs depuis le début de la saison en Premier League.