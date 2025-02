Rennes ‍: Beye a pris Fofana entre quatre yeux

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Très attendu depuis sa signature au Stade Rennais cet hiver, Seko Fofana ne répond pas encore aux attentes. Le milieu de terrain peine à s’imposer dans le onze du nouvel entraîneur Habib Beye qui s’est entretenu avec l’international ivoirien.

Le montant dépensé par le Stade Rennais en dit long sur les attentes autour de Seko Fofana. En déboursant 20 millions d’euros pour son transfert, le club dirigé par Arnaud Pouille montre qu’il considère le milieu de terrain comme une valeur sûre. Ce n’est pourtant pas ce que laissent penser les débuts de l’ancien Lensois en Bretagne. Mécontent de son utilisation sur le côté gauche sous Jorge Sampaoli, Seko Fofana ne figurait même dans le onze de départ d’Habib Beye lors des deux dernières journées de Ligue 1. Et ses entrées en jeu n’ont pas vraiment donné tort au nouveau coach.

Seko Fofana « cramé », sale coup pour Rennes https://t.co/qmPkk2TYDs — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2025

« Je pense que vous êtes durs sur l’expression "entrée neutre", a réagi Habib Beye devant les journalistes, trois jours après la défaite à domicile contre Lille (0-2). Ce n’est pas facile de rentrer dans un match comme celui-ci. Je l’ai dit et je le répète, j’ai toute confiance en Seko. J’ai trouvé que c’était un joueur qui, cette semaine, était encore monté en puissance sur l’aspect athlétique. Il est aussi monté en puissance en termes de confiance, dans cette volonté de faire partie de ce groupe-là et d’apporter toutes ses qualités. »

Beye a rassuré Fofana

Le Franco-Sénégalais a quand même jugé nécessaire de s’entretenir avec son joueur. « Je lui ai parlé cette semaine en lui disant qu’aujourd’hui je savais le joueur qu’il était et qu’il fallait qu’il soit totalement libre et en confiance pour s’exprimer lorsqu’il en aura l’opportunité. Mais ce qui est sûr c’est que je ne questionne pas du tout le niveau de Seko Fofana. C’est pour moi un très grand joueur et il montrera toutes ses qualités. Il l'a déjà fait ici et il continuera à le faire au Stade Rennais », a annoncé Habib Beye, sans lui garantir une place de titulaire face à Reims vendredi.