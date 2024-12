Rennes ‍: Le successeur de Mandanda déjà trouvé

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

La relation sportive entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli n’est pas au beau fixe. A tel point que l’entraineur du Stade Rennais veut à tout prix que son club lui trouve un remplaçant. Et ce, dès cet hiver.

Steve Mandanda est prévenu. A 39 ans, il porte le brassard de capitaine du Stade Rennais et est considéré comme un leader indiscutable du vestiaire. Pour autant, il est loin de satisfaire les exigences de Jorge Sampaoli. Arrivé il y a un peu plus d’un mois en remplacement de Julien Stéphan, le technicien argentin a déjà connu quelques tensions avec le champion du monde 2018 lors de sa saison sur le banc de l’OM. Les craintes de voir un déclassement de Mandanda étaient donc justifiées. Mais à l’heure où l’entraineur rennais n’a pas d’autres choix que de l’utiliser en tant que gardien titulaire, il aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaite un tout autre profil à ce poste.

Steve Mandanda remplacé par un ancien de Ligue 1 ?

Selon les informations de Ouest-France, Jorge Sampaoli a demandé à ses dirigeants de s’activer sur le marché des transferts hivernal pour trouver un remplaçant à Steve Mandanda. En fin de contrat en juin prochain, l’actuel capitaine du club breton ne rempilera pas. Sampaoli souhaiterait donc entamer la transition avec un nouveau gardien de but dès le mois de janvier. Tenu au courant de son intention, Mandanda se prépare déjà à avoir moins de temps de jeu une fois un successeur recruté. Plusieurs pistes ont déjà été étudiées par la direction rennaise. Le quotidien régional donne en exemple le nom de Walter Benitez, ancien de l’OGC Nice et actuel gardien du PSV Eindhoven, aurait été proposé aux Rouge et Noir.

Le gardien argentin, champion des Pays-Bas avec son club la saison dernière, sera en fin de contrat en juin prochain. Il n’est donc pas exclu que le PSV négocie son départ dès janvier afin d’obtenir une compensation financière. Fort sur sa ligne et dans les airs, Walter Benitez est un adepte des passes courtes. Autant d'arguments qui poussent à croire qu'il s'intègrerait parfaitement dans le système de jeu de Jorge Sampaoli.