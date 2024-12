Rennes ‍: Ziyech va au clash, Sampaoli jubile

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Annoncé partant de Galatasaray cet hiver, Hakim Ziyech ne dément pas du tout. Au contraire, le Marocain clame son envie de quitter le champion de Turquie. Un épisode qui arrange les affaires de son prétendant au mercato, Rennes.

Seulement 12e de Ligue 1 actuellement, le Stade Rennais doit se renforcer en janvier pour espérer encore se mêler à la lutte pour l'Europe. L'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc breton ne rend pas forcément plus attractif ce club en crise. Néanmoins, Rennes a rapidement ciblé Hakim Ziyech au mercato. Le milieu marocain passé par l'Ajax et Chelsea est un joueur très talentueux mais aussi très cher en terme de salaire. Fort heureusement pour Sampaoli et sa direction, la situation sportive de Ziyech à Galatasaray est chaotique. Très peu utilisé par son entraîneur sur les dernières semaines, le Marocain ne cache plus sa frustration.

Ziyech annonce son départ dans la presse

Interrogé par le média turc Spor Gecesi sur sa situation actuelle, Hakim Ziyech a été très franc. Il s'estime maltraité par son entraîneur Okan Buruk, lequel est sévèrement critiqué par le joueur de 31 ans. Le métronome des Lions de l'Atlas ne veut plus rester à Istanbul, réclamant publiquement son transfert dès le mercato de janvier.

Hakim Ziyech’in Galatasaray ve Okan Buruk hakkında söylediklerini canlı yayında anlatıyorum.



CANLI: https://t.co/EZdbAcvoWF pic.twitter.com/pgpRaO5w79 — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) December 17, 2024

« Galatasaray, c’est fini pour moi. Je ne veux pas jouer, je pars en janvier. […] Je n’ai jamais vu un coach aussi mauvais qu’Okan Buruk. […] Galatasaray sera-t-il champion ? Je ne m’en soucie pas vraiment… Je regrette déjà d’être venu », a t-il lâché notamment auprès du média turc. Une sortie fracassante qui ne va pas laisser indifférents les supporters du champion de Turquie en titre. En revanche, c'est tout bénéfice pour le Stade Rennais. Galatasaray aura bien du mal à faire grimper le prix d'un paria comme Ziyech et ce dernier ne pourra pas être trop gourmand s'il veut relancer sa carrière en France.