Rennes ‍: Massara viré à cause de son mercato raté ‍?

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Du ménage s’apprête à être fait au Stade Rennais. Les recrutements de Frederic Massara l’été dernier ne convainquent pour l’instant pas, de quoi fragiliser fortement sa position au poste de directeur sportif.

Les temps sont durs au Stade Rennais. Les ambitions affichées lors du dernier mercato estival laissaient croire que le club breton allait jouer le haut du tableau en Ligue 1. Après une première moitié de saison, il n’en est finalement rien. Les Rouge et Noir luttent actuellement pour s’éloigner définitivement de la zone rouge, laquelle n’est qu’à quatre petits points seulement. Des difficultés telles qui ont forcé la direction à se séparer de Julien Stéphan, remplacé dans la foulée par Jorge Sampaoli. Depuis, les choses vont un peu mieux, mais rien n’est encore acquis. Les recrues estivales, peu en vue après leurs premiers mois passés en Bretagne, sont la cible de critiques, tout autant que Frederic Massara, celui qui les a fait venir. Le directeur sportif rennais serait même sur la sellette après un été raté.

Nouveau chantier en vue à Rennes ?

Selon les informations de L’Equipe, Frederic Massara pourrait bien payer son mercato estival raté. La position du directeur sportif franco-italien est largement fragilisée, à l’heure où ses recrues estivales sont quasiment toutes poussées vers la sortie. Plusieurs d’entre elles n’alignent pas des performances à la hauteur des enjeux et des espoirs placés en eux. C’est par exemple le cas de Jota, qui ne dispose que de quelques minutes par match, de Glen Kamara, qui enchaine les matchs délicats, ou Henrik Meister, recruté pour devenir le nouveau buteur phare des Rennais, mais qui n’a joué que 59 minutes en championnat cette saison. Pour tous ces recrutements manqués, Frederic Massara perd de plus en plus de son pouvoir au sein du club.