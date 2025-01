Rennes coule, Jorge Sampaoli se la joue victime

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais continue de couler en Ligue 1, et son incapacité à réagir contre l'OM a beaucoup étonné. Jorge Sampaoli se dédouane totalement de ces mauvais résultats.

En fonction des résultats des autres matchs de Ligue 1 ce dimanche, le Stade Rennais pourrait se trouver en fâcheuse posture alors que la phase retour va désormais avoir lieu. Le club breton ne trouve toujours pas la recette, et le changement d’entraineur n’a pas apporté de bouleversement. Actif au mercato, le club « rouge et noir » a du mal à réagir sur le terrain, avec trois défaites consécutives. De quoi clairement inquiéter Jorge Sampaoli, qui ne trouve pas beaucoup de points positifs. Et quand on lui fait savoir qu’il n’y a aucune amélioration dans le jeu et dans les résultats, il tient à rappeler qu’il ne peut pas faire de miracles avec une situation qui était déjà présente avant son arrivée.

Rennes va mieux, Sampaoli le jure

L1 : L'OM assomme Rennes et la course au podium https://t.co/fZYhUK847Y — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2025

« Évidemment, il faut être préoccupé par cette place. Après, cette situation était déjà là quand nous sommes arrivés. Ce que nous voulons, c’est apporter des solutions grâce à l’organisation de l’équipe. J’estime qu’elle a évolué, mais elle n’a pas toujours la possibilité d’affirmer sa supériorité lors des matches. Elle est tout de même en train de grandir, il y a des aspects sur lesquels elle a grandi mais aussi beaucoup d’aspects où elle doit s’améliorer beaucoup plus rapidement », a livré dans Ouest France l’entraineur argentin, qui mise très gros sur la prochaine réception de Brest en Ligue 1 et le déplacement à Troyes en Coupe de France pour enfin voir son équipe réagir à la hauteur des attentes de ses supporters, et de ses dirigeants.

Ces derniers sont soupçonnés de penser à Franck Haise pour l’été prochain, même si cette décision peut paraitre très prématurée. Surtout que l’OGC Nice va beaucoup mieux en ce moment, même s’il est vrai que l’ancien coach du RC Lens est déçu par la différence entre le discours de ses dirigeants et les actes concrets, notamment au mercato.