Rennes ‍: Sampaoli a explosé, cette recrue arrive avec 7 kilos de trop

Le Stade Rennais traverse un hiver très compliqué, et la gestion du mercato a eu le don de dégoûter Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli n’aura même pas tenu trois mois à Rennes, chose rare dans un club où la stabilité voulait être mise en avant ces dernières années. L’entraîneur argentin n’a jamais réussi à trouver les mots pour renverser la spirale négative de son équipe, et a enchainé les défaites au point de mettre le club breton dans la zone rouge. Le courant ne passait pas et le mercato a fini de tout faire exploser en vol. Absolument aucune volonté de l’ancien coach de l’OM n’a été respectée, du moins au début du mois de janvier. Désireux d’obtenir deux défenseurs centraux, un milieu de terrain box to box et un attaquant, Sampaoli voit débarquer… Brice Samba. Le gardien international français arrive pour déboulonner Steve Mandanda, que le technicien a déjà envoyé sur le banc de touche lors de son passage à Marseille.

Mandanda zappe le match contre l'OM

Mais ce vendredi, L’Equipe dévoile que Sampaoli n’avait absolument pas demandé la tête du champion du monde 2018. L’expérimenté gardien de 39 ans a appris que c’était le président Arnaud Pouille, ancien du RC Lens, qui avait oeuvré en coulisses. Contraint et forcé, Sampaoli aligne ainsi un Brice Samba totalement hors de forme, et loin d’être rassurant sur ses premiers matchs. Sa démarche lourde est confirmée sur la balance, puisqu’après les fêtes, l’ancien portier de l’OM affiche 6 à 7 kilos de trop selon L’Equipe. Malgré cela, dans un incroyable bazar puisque Samba arrive avec un entraineur des gardiens, Mandanda lui laisse la place contre l’OM, s’estimant trop juste pour défier son ancien club. En attendant, malgré quelques parades, les supporters des « Rouge et Noir » attendent encore de revoir le Brice Samba de la saison 2022-2023, qui avait porté le RC Lens deuxième de Ligue 1, à un point du PSG.