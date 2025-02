Rennes ne s'arrête plus, un Français de Stuttgart arrive aussi ‍!

Le Stade Rennais est bien décidé à éviter la Ligue 2. Peu en réussite défensivement, le club breton a trouvé son homme pour guider la défense centrale. Il s'agit du Français de Stuttgart Anthony Rouault selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien indique sur X que le transfert de l'ancien toulousain est bouclé. Le joueur de 23 ans prendra la direction de Rennes ce dimanche pour passer sa visite médicale.

