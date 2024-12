Rennes et Sampaoli, le mercato comme il en rêve

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais va devoir changer des choses lors du prochain mercato, Jorge Sampaoli ayant des doutes sur son effectif. Le mois de janvier 2025 sera agité du côté du Roazhon Park.

Tandis que les discussions se focalisent sur le cas Steve Mandanda, dont l'avenir dans les buts rennais semble douteux, l'entraîneur argentin du club breton sait que ses dirigeants ont déjà prévu de renforcer son équipe lors de la période des transferts qui se profile désormais. Tandis que l'on évoque des renforts en défense centrale, et que des pistes plus ou moins exotiques sont évoquées, Guillaume Lainé, journaliste de Ouest-France, qui suit au quotidien le Stade Rennais, a lui d'autres noms à suggérer aux dirigeants bretons. Dans l'émission Pleine Lucarne, notre confrère estime que Rennes doit en finir avec ses recrutements étrangers et revenir à des valeurs sûres pour réellement se renforcer.

Un mercato en France pour sauver le Stade Rennais

« Stéphan avait validé certains joueurs, mais ils ne les connaissaient pas (...) On sait que l'une des priorités est un défenseur axial (...) Je pense qu'il est clair que l’idée d’aller prendre des joueurs en Amérique du Sud, ce n’est pas une très bonne idée, et même une très mauvaise. Il faut aller chercher des joueurs connus, expérimentés, de Ligue 1 ou même du haut de tableau en Ligue 2. Des gens que vous allez probablement payer plus cher que d’autres, parce que c’est le Stade Rennais et que l'on sait que vous voulez recruter », explique Guillaume Lainé, qui estime que le dernier mercato estival avec le départ de cadres et la signature de joueurs qui découvraient la Ligue 1 et la France a été une grosse erreur. Et cette erreur, le Stade Rennais a tout le mois de janvier 2025 pour la corriger.