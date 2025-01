Rennes ‍: 32 millions gaspillés, Massara attend la sentence

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Pour son premier mercato à Rennes l’été dernier, Frederic Massara n’a pas été très inspiré. Le directeur sportif des Rouge et Noir constate que les joueurs recrutés ne donnent pas satisfaction. Certains vont même partir dès cet hiver. Pas sûr que l’Italien résiste à ce fiasco.

L’ouverture d’un loft et surtout sa composition en disent long sur la situation de Frederic Massara à Rennes. Parmi les éléments jugés indésirables figurent deux des 11 recrues amenées par le directeur sportif l’été dernier. On y trouve notamment Albert Gronbaek et Glen Kamara dont les transferts avaient respectivement coûté 15 et 10 millions d’euros. Ajoutez à cela les 7 millions d’euros dépensés pour l’attaquant Henrik Meister, déjà prêté avec option d’achat à Pise (Serie B), et l’on obtient un total de 32 millions d’euros gâchés par le dirigeant nommé en juin dernier. Le Stade Rennais n’a donc pas perdu de temps.

Dès le début du mercato hivernal, les arrivées de Seko Fofana et de Brice Samba montraient bien que le président Arnaud Pouille, ancien directeur général du Racing Club de Lens, avait pris la main sur le recrutement. Il n’était pas question de laisser Frederic Massara s’enfoncer après son premier mercato à 80 millions d’euros, et principalement réalisé avec l’agent italien Gabriele Giuffrida. D’après le journal L’Equipe, même s’il a manifestement perdu de l’influence en interne, le dirigeant passé par l’Udinese, la Roma et le Milan AC participe toujours aux décisions du club breton cet hiver. Mais son avenir est plus qu’incertain.

Pouille enfonce Massara

Dans les colonnes d’Ouest-France vendredi, Arnaud Pouille ne cherchait pas à le défendre. « Frederic a conscience de sa participation à certaines décisions qui n'ont pas été les plus heureuses depuis juin dernier, admettait le président rennais. Il n'est pas dans le déni. C'est comme avec les joueurs : serrons-nous les coudes, ayons conscience de nos erreurs et essayons de réparer au mercato avec des profils plus en lien avec l'ADN du club. » Autant dire que Frederic Massara n’est pas certain de rester jusqu’au mercato suivant.