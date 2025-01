Danso oublié, Rennes fonce en Turquie ‍!

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Le mercato hivernal 2025 est l’occasion pour le Stade Rennais d’opérer de profonds changements au sein de son effectif. Désireux de s’offrir Kevin Danso (RC Lens), le club breton avance en parallèle sur un plan B assez surprenant.

Le Stade Rennais est indéniablement le club le plus actif de ce mercato hivernal 2025 en France. Après une première partie de saison complètement ratée, compte tenu des investissements réalisés lors du mercato estival dernier, le club breton a pris la décision par deux fois de se séparer de son entraineur. Outre l’identité de son chef de file, la direction rennaise s’est surtout activée sur le marché des transferts. Désireux de s’offrir un nouveau défenseur central pour renforcer un secteur en difficulté, les décideurs Rouge et Noir voient en Kevin Danso (RC Lens) la recrue idéale, mais ils ne sont pas loin d’une impasse. De quoi les forcer à réfléchir à un plan B, lequel est pour le moins... surprenant.

Kevin Danso raté ? Rennes se penche en Turquie

Bien qu’elles aient fini par aboutir, les négociations avec le RC Lens pour le transfert de Brice Samba ont laissé des séquelles dans la relation entre les deux clubs. De quoi rendre les manœuvres délicates pour le recrutement du défenseur central autrichien. Devant cette situation délicate, le Stade Rennais travaille en parallèle sur un plan B qui en étonnera plus d’un. Ouest-France indique que le nom d’Alexander Djiku (30 ans) circule en interne. Joueur important du Fenerbahçe, le défenseur central franco-ghanéen attise la convoitise du Stade Rennais.

Evalué à 8,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il est une option bien moins onéreuse que Kevin Danso, même si l’Autrichien a quelques années de moins que l’ancien Strasbourgeois. L’expérience d’Alexander Djiku est en tout cas un atout précieux qui lui permet d’avoir les faveurs du Stade Rennais, si des fois un retour en France le tente et que l’opération est rendue possible par l’échec des négociations dans le dossier Danso. Pour l'Autrichien, la direction bretonne est pourtant prête à offrir un joli pactole au RC Lens via un transfert définitif, tandis que la Juventus, Wolverhampton et Aston Villa privilégient un prêt. En attendant la suite, la piste Djiku progresse en parallèle.