Rennes ‍: Sampaoli se dédouane, il accuse le mercato

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

C'est un euphémisme de dire que le passage de Jorge Sampaoli à Rennes est raté. Malgré les progrès du club breton avec son successeur Habib Beye, l'Argentin ne veut pas faire son mea culpa. Il estime avoir été performant, n'étant plombé que par le mercato.

En prenant Jorge Sampaoli, le Stade Rennais espérait quitter les dernières places du classement pour revenir dans la course à l'Europe comme l'OL la saison passée. Il faut dire que l'Argentin possède un CV solide avec des expériences à l'Olympique de Marseille, au FC Séville, avec les sélections du Chili et de l'Argentine. Néanmoins, Rennes a encore plus peiné avec lui qu'avec Julien Stéphan. Avec le bouillant technicien à sa tête, le club breton a subi 6 défaites en 8 matchs de Ligue 1 pour devenir barragiste. Le fond de jeu laissait aussi à désirer, ce qui a poussé la direction rennaise à se séparer de Sampaoli pour mettre Habib Beye sur le banc.

Aucune remise en question chez Sampaoli

Novice dans l'élite, le Sénégalais a permis à Rennes de remonter à la 12e place. Certaines lacunes demeurent mais le club breton est globalement plus performant sur le terrain. De quoi mettre à mal la cote de Jorge Sampaoli sur le marché. Pourtant, l'Argentin ne fait pas du tout son mea culpa. Interrogé par le média brésilien Globo, l'ancien coach de l'OM a sévèrement critiqué la direction sportive rennaise. Pour lui, elle a très mal géré le mercato et a détruit son travail sur le long terme.

Antissocial convicto, Sampaoli diz que futebol é seu vício e explica distância de redes: "Esgoto social"



Em entrevista ao Abre Aspas, treinador associa ambiente do futebol à desigualdade ⬇️ https://t.co/azrvC3cbn8 — ge (@geglobo) March 28, 2025

« Vous arrivez dans un club avec l’espoir de changer les choses, de faire des choses importantes. Le propriétaire du club est une personne très importante en France et, franchement, le club n’a pas été à la hauteur des attentes que j’avais vis-à-vis du marché (des joueurs). Le directeur sportif a décidé de faire un mercato qui n’avait aucun rapport avec ce dont nous avions besoin. […] Nous avons préféré couper le lien. Je ne pouvais pas coacher une équipe dans laquelle je n’avais pas choisi les joueurs sur le mercato hivernal. Nous avons même parlé de joueurs qui ont déjà joué avec nous pour changer l’histoire plus facilement, mais nous n’avons pas été très écoutés », a indiqué celui qui estime que Rennes arrivait à bien jouer sous ses ordres. A l'image de sa tactique en Bretagne, il sera difficile de trouver beaucoup de personnes pour comprendre et approuver cette sortie de l'Argentin.