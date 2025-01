Rennes fait partir un autre flop de Massara

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après avoir finalisé le départ d’Albert Gronbaek, recruté l’été dernier par Frederic Massara, le Stade Rennais a trouvé un accord avec le Celtic Glasgow pour y envoyer Jota, lui aussi acheté il y a seulement six mois.

Il ne va bientôt plus rien rester du mercato opéré par Frederic Massara au Stade Rennais l’été dernier. Le club breton a déjà bouclé le départ d’Albert Gronbaek à Southampton sous forme de prêt, et l’international danois va être imité dans les heures à venir par Jota. Les supporters rennais avaient pourtant fondé de grands espoirs sur l’attaquant portugais l’été dernier, recruté pour 8 millions d’euros en provenance d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite.

Jota fait son retour au Celtic

L’ailier portugais de 25 ans ne s’est finalement jamais imposé à Rennes et la nomination de Jorge Sampaoli l’a achevé, l’entraîneur argentin jouant dans un dispositif sans attaquant de couloir. Selon les informations du journal Ouest France, Jota va revenir à ses premiers amours puisque l’attaquant portugais va faire son grand retour au Celtic Glasgow, où il a brillé entre 2021 et 2023, ce qui lui avait d’ailleurs valu un transfert en grande pompe à Al-Ittihad pour 30 millions d’euros. Ce deal intervient alors que dans le même temps, le Stade Rennais a trouvé un accord avec le Celtic pour la venue de l’attaquant japonais Kyogo Furuahashi pour plus de 10 millions d’euros.