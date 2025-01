Habib Beye à Rennes, c’est fait pour Daniel Riolo

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais va accélérer brutalement dans le dossier de son entraineur pour remplacer Jorge Sampaoli par Habib Beye.

Jorge Sampaoli n’est même pas encore parti que son successeur est déjà connu. En très grande difficulté, l’entraineur argentin est pressenti pour céder sa place dès qu’il aura trouvé un accord sur les termes de son départ du Stade Rennais. Un très court intermède de moins de 100 jours, mais la situation est grave en Bretagne, où la zone rouge est désormais touchée. Pour le remplacer, il a été beaucoup question de Pierre Sage, qui vient d’être libéré par l’Olympique Lyonnais malgré une saison correcte. Mais c’est Habib Beye qui a pris les devants. Une tendance confirmée par Daniel Riolo, pour qui l’ancien coach du Red Star va enfin avoir sa chance en Ligue 1 avec sa future signature au Stade Rennais. Le polémiste de RMC, qui a visiblement ses infos, a souhaité bonne chance à l’ancien capitaine de l’OM, qui se saura très attendu pour cette première expérience dans l’élite. Le consultant de Canal+, qui va forcément abandonner son poste, va signer pour six mois, et un an en option, certainement en cas de maintien.