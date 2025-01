Rennes en danger, un club en larmes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a confirmé l'arrivée prochaine de Kyogo Furuhashi. Son transfert met le Celtic Glasgow sans dessus-dessous.

« On espère d’abord que l’opération va se concrétiser. Si c’est le cas, il pourrait peut-être jouer quelques minutes à Monaco. On attend beaucoup de lui parce que c’est un joueur qui peut beaucoup nous aider, et notamment nous apporter de la profondeur ». Pour une fois, Jorge Sampaoli a mis la charrue avant les boeufs en annonçant la signature imminente de Kyogo Furuhashi. L’attaquant japonais va arriver en provenance du Celtic Glasgow pour une somme supérieure à 13 millions d’euros, ce qui en dit long sur la volonté des Rennais d’inverser la tendance. Il manque encore l’officialisation, mais au sein du Celtic Glasgow, la pilule est difficile à avaler au lendemain d’une précieuse victoire face à Berne en Ligue des Champions.

What a player the wee man has been for us, without a doubt one of the very best I've seen upfront for Celtic, some unbelievable moments for us, struck fear into every defence in the country and a fully fledged hun skelper.



Thank you, and good luck, Kyogo Furuhashi. 💚🇯🇵 pic.twitter.com/3jxdIw6jZY — Boyle (@Boyle_67) January 23, 2025

Les sourires se sont effacés et le club écossais n’a pas encore officiellement réagi. La conférence de presse de Brendan Rodgers, le manager des Hoops, a eu lieu peu avant celle de Jorge Sampaoli, et le technicien britannique s’est simplement contenté de dire qu’il ne pouvait pas retenir un joueur qui n’avait plus envie d’être ici. Mais ce départ inattendu alors que le Celtic Glasgow aura certainement un beau play-off de Ligue des Champions à jouer, reste en travers de la gorge des supporters écossais. Ces derniers se sont plaints de la faible résistance de leur dirigeant pour s’opposer au transfert de Kyogo Furuhashi, et de voir que le joueur japonais ne partait pas non plus pour un grand club européen dont la proposition serait impossible à refuser.

Quelle erreur du Celtic Glasgow

Mais les besoins de Rennes ont fait la différence et le Celtic va s’offrir une mini-crise interne. Les supporters du club de Glasgow n’hésitent pas à regretter le départ d’un de leurs meilleurs attaquants des 25 dernières années, selon un sondage effectué sur les réseaux sociaux. « Quelle erreur du club d’encaisser de l’argent et de perdre un tel joueur », « il va nous manquer », « on va pleurer longtemps son départ » ont souligné des fans du Celtic, qui ont du mal à se remettre de cette prise effectuée par le Stade Rennais en ce mois de janvier.