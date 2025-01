Brice Samba à Rennes, c’est fait ‍!

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

La signature de Pau Lopez à Lens a permis de faire jouer les dominos du mercato, et Brice Samba a donc été autorisé à s’engager avec le Stade Rennais. Le gardien international français était annoncé partant, mais cela est resté très confus pendant une semaine avec des rétractations et des démentis. Tout est désormais réglé et RMC annonce que la visite médicale de Brice Samba est en cours depuis qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs, ainsi qu’entre le gardien et la formation bretonne.

🚨Visite médicale en cours pour Brice Samba. Rennes espère boucler le dossier très vite. La fin du feuilleton approche ⏳ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 7, 2025

Brice Samba signera un contrat de quatre ans et demi avec le club breton, avec un salaire assez fou estimé à 500.000 euros par mois. Le montant du transfert est de 15 millions d'euros selon l'expert du mercato Fabrizio Romano. Une décision qui va forcément reléguer Steve Mandanda aux oubliettes au sein du Stade Rennais, même si l’ancien dernier rempart de l’OM n’a pour le moment pas laissé entendre qu’il souhaitait résilier son contrat à Rennes.