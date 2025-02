Rennes c'est l'OL 2023-2024, Habib Beye y croit ‍!

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Relancé après une bonne dynamique, le Stade Rennais n’a plus à regarder dans son rétroviseur. Les Rouge et Noir ont pris leurs distances avec la zone rouge et peuvent jeter un œil à la première partie de tableau, où les places européennes ne sont pas totalement inaccessibles.

La victoire n’a pas suffi pour emballer le public du Roazhon Park. Au coup de sifflet final du match contre le Stade de Reims (1-0) vendredi, les joueurs du Stade Rennais ont été raccompagnés par des sifflets. Une réaction liée au contenu décevant de la rencontre. On en oublierait presque la situation des Rouge et Noir qui flirtaient dangereusement avec le bas de tableau il n’y a pas si longtemps. Les voilà maintenant avec trois succès en quatre matchs et installés plus confortablement à la 13e place de Ligue 1.

La zone rouge écartée, l’équipe entraînée par Habib Beye va-t-elle commencer à regarder vers le haut ? Après tout, la septième position, qui peut devenir européenne en cas de sacre du Paris Saint-Germain en Coupe de France, n’est qu’à huit longueurs. « Non, comme l'a dit le coach, on ne regarde pas le classement, a tempéré le latéral droit Lorenz Assignon auprès des médias du SRFC. On avance match après match. C'est sûr que ça fait du bien. Mais on sait où l'on était il y a cinq matchs, c'était une ambiance plutôt tendue. Maintenant on va pouvoir se concentrer encore plus sur notre jeu et nos performances. »

Du maintien à l'Europe, c'est possible

Difficile de dire si Rennes ajoutera la manière dans les semaines à venir. En tout cas, une remontée n’est pas totalement à exclure, surtout lorsque l’on se souvient de l’incroyable deuxième partie de saison de l’Olympique Lyonnais un temps lanterne rouge la saison dernière, et finalement qualifié pour la Ligue Europa. Un exemple à suivre pour les Rennais.