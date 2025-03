Rennes ‍: Habib Beye déchire un mot d'excuse

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais va essayer d'être le premier club à battre le Paris Saint-Germain cette saison. Habib Beye a déjà prévenu qu'il refusait que son équipe aborde cette rencontre avec déjà une excuse en cas de défaite.

Trois jours seulement après la défaite parisienne face à Liverpool, malgré une énorme domination, le PSG se déplace ce samedi après-midi au Roazhon Park. Même si le Stade Rennais va mieux depuis qu'Habib Beye a succédé à Jorge Sampaoli, le club breton ne sera pas favori face à l'ogre parisien, même si ce dernier aura probablement déjà la tête au choc contre les Reds mardi à Anfield. Du côté du Paris Saint-Germain, on veut cependant conserver l'incroyable invincibilité en Ligue 1 cette saison, et mieux encore, deux ans sans défaite en L1 loin du Parc des princes puisqu'il faut remonter à février 2023 pour retrouver une défaite du PSG, c'était à Louis II. Avant ce choc, Habib Beye a tenu à mettre les choses au point, et il refuse que les joueurs du Stade Rennais voient cette rencontre face au leader du Championnat comme un match de gala.

Rennes ne jouera pas un match de gala face au PSG

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 🔥



Les Rouge et Noir défient le PSG au Roazhon Park 📣



🕘 17h00

📺 @beinsports_FR#ToutDonner pic.twitter.com/GRYQN1AWR0 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2025

En conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais a répondu à ceux qui parlent d'un match bonus avec la réception du Paris Saint-Germain. « Ce n’est pas un match bonus, je ne veux pas partir du principe que l’on n’a rien à perdre. C’est la pire phrase que l’on peut entendre dans le sport ! Je crois beaucoup dans le fait de marteler, de faire rentrer dans la tête des gens que c’est possible, et pas juste de le dire. Je veux des joueurs avec de la personnalité », a prévenu Habib Beye avant ce choc. Dans un Roazhon Park qui sera forcément comble, Brice Samba et ses coéquipiers ont donc le droit de perdre face au PSG, mais ils devront tout faire pour ne pas passer pour un gentil sparring-partner.