Rennes refuse cette offre ridicule pour Gouiri

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Peu en vue depuis le début de la saison, Amine Gouiri a toujours la cote à l’étranger. Galatasaray est d’ailleurs prêt à passer à l’action pour recruter l’attaquant du Stade Rennais.

On ne peut pas dire qu’Amine Gouiri réalise la meilleure saison de sa carrière. Auteur de deux petits buts et d’une passe décisive en 16 matchs de championnat cette saison, l’international algérien peine à convaincre. Son temps de jeu pourrait donc encore se réduire drastiquement s’il continue sur cette dynamique mitigée. En plein mercato hivernal, la solution la plus simple pour tout le monde pourrait être celle d’un départ. Et ça tombe bien car un club particulièrement actif depuis l’ouverture du marché des transferts est venu sonner à la porte du Stade Rennais.

Rennes refuse un prêt pour Gouiri

Brice Samba signe à Rennes jusqu'en 2029 (officiel) https://t.co/OvY5Gbi6Vc — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

Selon les informations de Foot Mercato, Amine Gouiri serait dans le viseur de Galatasaray. L’attaquant rennais, sous contrat jusqu’en juin 2027, a toujours une belle cote à l’étranger. Sa valeur marchande continue pourtant de décroître. Estimée à 50 millions d’euros juste avant son arrivée à Rennes, elle est aujourd’hui à 20 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Pour autant, ses deux dernières saisons lui ont permis d’attiser les convoitises l’été dernier. Le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig avaient tenté le coup, sans succès.

C’est désormais à Galatasaray de tenter sa chance cet hiver. Pour Amine Gouiri, l’opportunité de signer chez le leader de Turquie lui permettrait aussi et surtout de disputer la Ligue Europa. Reste à savoir si sa route ne sera pas trop barrée par Victor Osimhen et Mauro Icardi, même si ce dernier est actuellement blessé. Quant au club stambouliote, il va falloir trouver un moyen de convaincre le Stade Rennais. Le média français conclut en affirmant que Galatasaray réfléchit à un prêt. Une hypothèse qui n’arrange pas les Bretons qui avaient déboursé 28 millions d’euros pour se l’offrir en 2022.