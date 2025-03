Lilian Brassier, de l'OM à Rennes il règle ses comptes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après seulement quelques mois à l'Olympique de Marseille, Lilian Brassier a été transféré au Stade Rennais. Pour le défenseur de 25 ans, il ne s'agit pas d'un échec, loin de là même.

Flamboyant avec Brest, qu'il avait largement contribué à faire qualifier pour la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024, Lilian Brassier avait suscité l'enthousiasme des supporters marseillais lorsqu'il a signé avec le club phocéen au mercato estival. Mais, le défenseur a finalement terminé sur le banc, avant d'être poussé dehors dès le marché hivernal des transferts, Brest, l'OM et Rennes finissant par s'entendre afin que Brassier signe avec le club breton. Depuis, le natif d'Argenteuil a retrouvé du temps de jeu et une certaine sérénité sous le maillot du Stade Rennais. Revenant dans L'Equipe sur son bref passage à l'Olympique de Marseille, Lilian Brassier ne veut pas parler d'une erreur de casting, mais estime qu'il n'a pas eu totalement l'occasion de prouver ce qu'il valait et il le regrette.

Brassier n'en veut pas à De Zerbi

Ne remettant pas du tout en cause les choix tactiques de Roberto De Zerbi, le défenseur du Stade Rennais estime que lorsque l'on joue à l'OM, on n'a pas énormément de temps pour faire ses preuves. « Je sais que Roberto De Zerbi m'a toujours flatté, il me disait que j'étais un grand défenseur, que son style était fait pour moi. C'est dommage que ça ne soit pas passé comme prévu parce que nous avions tous les deux l'envie de travailler ensemble. Hormis à Marseille où je n'ai pas montré toutes mes qualités, j'ai démontré avec Brest et Rennes que j'étais un défenseur qui arrive à gagner du terrain, qui défend très haut aussi. C'est un grand club, le temps, on n'en a pas forcément. On veut du résultat et il faut être prêt. Si ça se passe mal, tu as des comptes à rendre et la direction fait des choix », a confié, dans le quotidien sportif, un Lilian Brassier forcément revanchard.