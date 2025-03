Rennes ‍: Beye est un magicien, un flop a disparu

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Recruté 10 millions d'euros au FC Barcelone, le défenseur Mikayil Faye a déçu du côté de Rennes. Néanmoins, Julien Stéphan puis Jorge Sampaoli lui ont fait confiance. Habib Beye l'a par contre complètement ignoré depuis son arrivée.

Le mercato estival aura été catastrophique à Rennes avec des recrues trop rarement convaincantes. Ainsi, cet hiver, plusieurs d'entre elles ont déjà quitté la Bretagne en prêt comme Glen Kamara, Albert Gronbaek ou encore Leo Ostigard. Mikayil Faye est resté chez les Rouge et Noir mais il commence à le regretter amèrement. Le défenseur sénégalais de 20 ans a été acheté au Barça contre un peu plus de 10 millions d'euros. Souvent fébrile en charnière centrale, il a gratté quelques titularisations avec Julien Stéphan et Jorge Sampaoli. La nomination de son compatriote Habib Beye devait le mettre en confiance, c'est tout le contraire.

Habib Beye a totalement zappé Mikayil Faye

En effet, Mikayil Faye ne joue absolument plus. Il a même disparu de la circulation à Rennes. Le Sénégalais ne fait pas partie du groupe rennais pour le déplacement à Montpellier dimanche, sa deuxième absence après Rennes-Reims vendredi dernier. Rémois comme Montpelliérains ressemblent pourtant aux adversaires les plus faibles en Ligue 1 en ce moment. Habib Beye privilégie Jacquet, Wooh, Brassier et Hateboer pour sa défense à trois derrière.

Mikayil Faye ne l'a pas convaincu, en témoigne son temps de jeu total avec Habib Beye. L'ancien catalan n'a disputé que 24 minutes comme remplaçant et c'était lors du premier match de son nouvel entraîneur contre Strasbourg. Les journalistes présents en conférence de presse vendredi auront d'ailleurs retenu une phrase terrible du coach breton au moment d'évoquer son groupe pour le match de dimanche. « On a presque tout le monde », a t-il lâché avec soulagement sans se soucier du sort de Mikayil Faye. Difficile d'avoir un signe plus évident de rupture entre un entraîneur et son joueur.