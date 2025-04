Rennes ‍: Beye humilie Sampaoli et Stéphan en un temps record

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Nommé à la tête du Stade Rennais fin janvier, Habib Beye affiche un bilan positif en Bretagne avec cinq victoires en seulement huit matchs.

Le spectacle n’est pas encore totalement au rendez-vous mais en l’espace de deux mois, Habib Beye a ramené des victoires et énormément de calme au Stade Rennais. Aux portes de la zone de relégation avant de nommer l’ex-entraîneur du Red Star, le club breton a gagné cinq de ses huit derniers matchs en Ligue 1. En l’emportant contre Strasbourg, Saint-Etienne, Reims, Montpellier et Angers, l’équipe d’Habib Beye est remontée à la 12e place et peut légitimement espérer terminer dans le top 10 de la Ligue 1 en fin de saison.

🔴⚫️ Habib Beye compte en 8 matchs autant de victoires que les 3 coachs précédents du Stade Rennais en 19 matchs cette saison.



5 victoires ➡️ Beye (8 matchs) 📍

3 ➡️ Stéphan (10 matchs)

2 ➡️ Sampaoli (8 matchs)

0 ➡️ Tambouret (1 match)https://t.co/qtOBIYllrU — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) March 31, 2025

Un moindre mal pour un club en crise il y a encore deux mois, et qui peut remercier Habib Beye pour les travaux comme le souligne le compte @RougeMemoire sur X. Et pour cause, l’ancien consultant pour Canal+ compte en huit matchs autant de victoires (5) que les trois derniers coachs du Stade Rennais en l’espace de 19 matchs. Dans le détail, Jorge Sampaoli n’avait gagné que deux matchs sur huit tandis que Julien Stéphan, lors de son dernier passage, n’avait réussi à remporter que trois matchs sur dix.

Habib Beye affiche un excellent bilan

Avec cinq victoires sur huit rencontres, Habib Beye fait beaucoup mieux et prouve que le club breton ne s’est pas trompé au mois de janvier en lui offrant un contrat de six mois. La question est maintenant de savoir si l’ex-défenseur de l’OM et de la sélection sénégalaise prolongera l’aventure au Roazhon Park à la fin de la saison. Ce qui semble être clairement la tendance au vu de l’excellente dynamique du club breton depuis plusieurs semaines et alors que Franck Haise, régulièrement cité comme un prétendant au banc rennais, a expliqué la semaine dernière qu’il resterait au moins une saison de plus à l’OGC Nice.