Rennes ‍: Mandanda règle son compte à Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Steve Mandanda est encore poussé dehors par Jorge Sampaoli. L'ancien gardien de l'équipe de France négociera néanmoins sa fin de saison selon ses envies.

Le Stade Rennais a décidé d’opérer de grands changements cet hiver et cela concerne notamment la perte de statut de Steve Mandanda. Déjà éjecté par Jorge Sampaoli alors qu’il était un taulier de l’Olympique de Marseille, le gardien français se prépare à subir le même sort à Rennes. L’entraineur argentin ne compte pas sur lui et veut rajeunir son effectif avec un élément plus décisif, Mandanda étant l’un des moins efficaces des gardiens de but de Ligue 1 cette saison. Brice Samba est visé et devrait donc pousser le champion du monde 2018 sur le départ. Mais les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu à Rennes. Si Lens freine un peu concernant l’arrivée de Samba, Mandanda ne laissera peut-être pas sa place aussi facilement que les dirigeants bretons l’auraient espéré.

Mandanda numéro 2 ou numéro 3 à Rennes ?

Brice Samba à Rennes, le coup de frein https://t.co/UZlg224Wi1 — Foot01.com (@Foot01_com) December 31, 2024

En effet, selon L’Equipe, le gardien formé au HAC a prévu de rencontrer les dirigeants rennais dans le début du mois de janvier, mais il n’aurait aucune intention de s’asseoir sur les six derniers mois de son contrat. A 39 ans, Mandanda peut encore peser dans le vestiaire, en bien comme en mal, et il ne prévoit pas de partir en janvier alors qu’il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Et un contrat de gala pour un gardien de cet âge, ce qui explique aussi qu’il ne se précipite pas pour quitter l’Ille-et-Vilaine dès les premiers jours de janvier. Il reste à savoir si Mandanda sera mis sur le côté avec l’arrivée de Brice Samba, ou s’il prendra le statut de portier remplaçant devant l’actuel numéro 2, Gauthier Gallon.