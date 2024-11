Rennes ‍: 100ME et un stade de 42.000 places en 2028 ‍?

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Tandis que la famille Pinault travaille à la création d'un nouveau stade plus moderne que le Roazhon Park, la mairie de Rennes vient de dévoiler son propre projet à 100 millions d'euros.

Le Stade Rennais vit un début de saison catastrophique, au point même que les dirigeants ont déjà changé d'entraîneur et nommé Jorge Sampaoli. Mais dans les coulisses, les propriétaires du club breton s'activent toujours pour faire avancer l'idée de construction d'un tout nouveau stade à proximité du Roazhon Park. Une enceinte qui serait au goût du jour et pourrait accueillir 45.000 spectateurs. Un projet qui est cependant contesté par la municipalité, laquelle estime que l'actuel stade fait l'affaire, y compris en faisant une vaste rénovation. Ce mercredi, Ouest-France révèle que la municipalité vient de prendre connaissance d'une étude qu'elle avait commandée pour adapter le Roazhon Park et que ce dernier pourrait passer à 42.000 places contre près de 30.000 actuellement. Une extension qui va cependant coûter cher et qui passe par une extension de la tribune Vilaine.

100ME, des travaux qui coûtent une fortune à Rennes

Réception des Verts samedi, 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒗𝒐𝒖𝒔 au Roazhon Park ✊📣 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 26, 2024

Pour réussir à augmenter la jauge du stade où évolue l'équipe bretonne, les travaux coûteraient près de 100 millions d'euros, et cela, au frais des contribuables, là où la famille Pinault propose de créer un nouveau stade entièrement à ses frais. De plus, Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional, précise que si le Roazhon Park doit être agrandi, cela nécessitera deux ans de travaux et une jauge revue à la baisse durant ces deux années. Sans même parler des différents démarches administratives indispensables avant le début de ce chantier. Autrement dit, il faudra attendre au moins jusqu'en 2028 pour éventuellement voir le Stade Rennais évoluer devant 42.000 supporters. A voir si les actuels propriétaires du club et les élus de la capitale bretonne finiront par s'entendre, ce qui n'est pas assuré. Loin de là même.